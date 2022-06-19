Тедди Атлас: Бетербиев спокойный, как терминатор
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Известный американский тренер по боксу Тедди Атлас высказался о победе 37-летнего российского боксёра полутяжёлой весовой категории Артуре Бетербиеве, который нокаутировал во втором раунде представителя США Джо Смита-младшего в объединительном поединке, в котором защитил пояса WBC и IBF, а также стал обладателем титула WBO.
«Бетербиев как терминатор — спокойный, сосредоточенный и точный, словно лазер», — гласит публикация Тедди Атласа в «Твиттере».
Напомним, в общей сложности на счету непобеждённого Бетербиева теперь 18 побед в 18 поединках. Все бои он выиграл нокаутом. Что касается Смита-младшего, то всего за карьеру он провёл 32 боя, в которых одержал 28 побед и потерпел четыре поражения.
Что нужно знать об Артуре Бетербиеве?
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