Яркая победа Бетербиева нокаутом в объединительном бою со Смитом. Видео

В ночь с 18 на 19 июня мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке прошёл турнир по профессиональному боксу, в главном бою которого встречались непобеждённый россиянин Артур Бетербиев и американец Джо Смит-младший. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.
Видео доступно на канале Top Rank Boxing в YouTube. Права на видео принадлежат Top Rank Boxing.
Поединок завершился во втором раунде нокаутом в исполнении Бетербиева. Эта победа стала 18-й в карьере Артура. Бетербиев ни разу не проигрывал. Более того, во всех боях он праздновал победы нокаутом. Что касается Смита-младшего, то он в общей сложности провёл 32 боя, в которых одержал 28 побед и потерпел четыре поражения.
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