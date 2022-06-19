Яркая победа Бетербиева нокаутом в объединительном бою со Смитом. Видео

В ночь с 18 на 19 июня мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке прошёл турнир по профессиональному боксу, в главном бою которого встречались непобеждённый россиянин Артур Бетербиев и американец Джо Смит-младший. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.

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Поединок завершился во втором раунде нокаутом в исполнении Бетербиева. Эта победа стала 18-й в карьере Артура. Бетербиев ни разу не проигрывал. Более того, во всех боях он праздновал победы нокаутом. Что касается Смита-младшего, то он в общей сложности провёл 32 боя, в которых одержал 28 побед и потерпел четыре поражения.