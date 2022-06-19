Опубликованы судейские карточки поединка Исмагулова и Кутателадзе. Фото

В ночь с 18 на 19 июня по московскому времени в штате Техас состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В основном карде встречались представитель России Дамир Исмагулов и шведско-грузинский боец Гурам Кутателадзе. Победу в этом поединке раздельным решением судей праздновал Исмагулов.



Двое судей отдали Дамиру победу со счётом 29-28, 30-27, третий судья насчитал 29-28 в пользу Гурама.

Для россиянина этот успех стал 24-м в карьере в смешанных единоборствах при одном поражении. Что касается Кутателадзе, то он потерпел третье поражение в MMA при 12 победах.

В главном поединке турнира американский боец Джош Эмметт одолел соотечественника Келвина Каттара раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47).