Генри Сехудо сделал заявление после исключения российских бойцов из промоушена Glory
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о расторжении контрактов со всеми российскими бойцами со стороны международной компании Glory, которая занимается организацией и промоушеном кикбоксёрских поединков.
«Нам действительно нужно разделять спорт и политику. Что бы ни случилось с миром, спорт помогает преодолеть разрыв. Это откровенная дискриминация. #freerussianathletes», — написал Сехудо.
Напомним, среди бойцов, с которыми расторгли контракт, оказался и действующий чемпион Glory Артём Вахитов. Таким образом, титул чемпиона в полутяжёлом весе остаётся вакантным.
Сехудо провёл боксёрскую тренировку под руководством Тайсона:
Новость по темеПромоушен Glory расторг контракты со всеми бойцами из России
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