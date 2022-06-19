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Генри Сехудо сделал заявление после исключения российских бойцов из промоушена Glory

Генри Сехудо сделал заявление после исключения российских бойцов из промоушена Glory
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о расторжении контрактов со всеми российскими бойцами со стороны международной компании Glory, которая занимается организацией и промоушеном кикбоксёрских поединков.

«Нам действительно нужно разделять спорт и политику. Что бы ни случилось с миром, спорт помогает преодолеть разрыв. Это откровенная дискриминация. #freerussianathletes», — написал Сехудо.

Напомним, среди бойцов, с которыми расторгли контракт, оказался и действующий чемпион Glory Артём Вахитов. Таким образом, титул чемпиона в полутяжёлом весе остаётся вакантным.

Сехудо провёл боксёрскую тренировку под руководством Тайсона:

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