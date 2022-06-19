Названа дата боя между экс-чемпионом мира в тяжёлом весе Энди Руисом и Луисом Ортисом

Экс-чемпион мира в тяжёлом весе по трём весовым категориям американец мексиканского происхождения Энди Руис проведёт бой с кубинцем Луисом Ортисом 4 сентября. Об этом информирует ESPN US со ссылкой на свои источники.



Бой станет для Руиса первым за 15 месяцев. Он выйдет на него с новым тренером. По словам источников издания, Энди в настоящее время тренируется под руководством Альфредо Осуны. Ранее он расстался с Эдди Рейносо, который наиболее известен по работе со звёздным боксёром Саулем Альваресом.



Руис был обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO с июня по декабрь 2019 года. Он неожиданно победил знаменитого Энтони Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде. Во втором поединке британский боксёр взял реванш и вернул себе соответствующие пояса.



Ортис в начале января этого года нокаутом одолел экс-чемпиона мира по версии IBF в тяжёлом весе представителя США Чарльза Мартина.

Руис в 16-летнем возрасте едва не нокаутировал Орловского: