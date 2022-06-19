Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Пусть бьют друг друга как можно сильнее». Мехонцев — про бой Бетербиева и Бивола

«Пусть бьют друг друга как можно сильнее». Мехонцев — про бой Бетербиева и Бивола
Комментарии

Олимпийский чемпион 2012 года по боксу Егор Мехонцев поделился ожиданиями от возможного боя между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Напомним, два россиянина сейчас владеют всеми поясами в полутяжёлом весе.

«Конечно, я хотел бы увидеть бой Бетербиева и Бивола. Это сейчас лучшие спортсмены полутяжёлого веса, которые к тому же оба успели побывать со мной в команде. Пусть бьют друг друга как можно сильнее, поединок будет очень интересным. Кто победит, сказать не смогу. Артур постарше, Дима помладше. Возможно, возраст сыграет какую-то роль, а может быть, и нет. У обоих боксёров есть свои плюсы, которые могут стать решающими», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Бетербиев за 5 минут нокаутировал американского чемпиона. Теперь все пояса — наши! Бетербиев за 5 минут нокаутировал американского чемпиона. Теперь все пояса — наши!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022