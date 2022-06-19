«Пусть бьют друг друга как можно сильнее». Мехонцев — про бой Бетербиева и Бивола

Олимпийский чемпион 2012 года по боксу Егор Мехонцев поделился ожиданиями от возможного боя между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Напомним, два россиянина сейчас владеют всеми поясами в полутяжёлом весе.



«Конечно, я хотел бы увидеть бой Бетербиева и Бивола. Это сейчас лучшие спортсмены полутяжёлого веса, которые к тому же оба успели побывать со мной в команде. Пусть бьют друг друга как можно сильнее, поединок будет очень интересным. Кто победит, сказать не смогу. Артур постарше, Дима помладше. Возможно, возраст сыграет какую-то роль, а может быть, и нет. У обоих боксёров есть свои плюсы, которые могут стать решающими», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.