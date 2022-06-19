Украинец Редкач показал фото с Бетербиевым, высказавшись на тему политики и спорта

Украинский боксёр Иван Редкач разместил новый пост в своих социальных сетях, где показал фотографию с непобеждённым россиянином Артуром Бетербиевым.



«Нужно разделять спорт и политику. Хоть этот принцип и уходит в историю и следует признать, что они неразлучны, для меня спорт остаётся вне политики. Так усердно, как трудятся спортсмены, а в данном случае потом и кровью, ни один политик не трудится», — написал Редкач.

Фото: Из личного архива Ивана Редкача

Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск Бетербиев в объединительном поединке победил нокаутом американца Джо Смита-младшего. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.

Что нужно знать об Артуре Бетербиеве: