Украинец Редкач показал фото с Бетербиевым, высказавшись на тему политики и спорта
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Украинский боксёр Иван Редкач разместил новый пост в своих социальных сетях, где показал фотографию с непобеждённым россиянином Артуром Бетербиевым.
«Нужно разделять спорт и политику. Хоть этот принцип и уходит в историю и следует признать, что они неразлучны, для меня спорт остаётся вне политики. Так усердно, как трудятся спортсмены, а в данном случае потом и кровью, ни один политик не трудится», — написал Редкач.
Фото: Из личного архива Ивана Редкача
Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск Бетербиев в объединительном поединке победил нокаутом американца Джо Смита-младшего. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.
Что нужно знать об Артуре Бетербиеве:
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