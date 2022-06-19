«Что, Смит тоже был чемпионом?» А. Тищенко — про убедительную победу Бетербиева
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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко подвёл итоги объединительного боя между Артуром Бетербиевым и Джо Смитом-младшим. Россиянин нокаутировал соперника во втором раунде и стал обладателем трёх чемпионских поясов в полутяжёлом весе.
«А что, Смит тоже был чемпионом? Ну наш чемпион оказался намного сильнее, поэтому так быстро получилось. Я изначально считал Бетербиева явным фаворитом, он должен был выигрывать, вот и выиграл. Артур хорошо подошёл к бою, ну и соперник позволял ему боксировать на полную», — рассказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Напомним, что Бетербиев является единственным действующим чемпионом в боксе, досрочно выигравшим все свои бои.
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