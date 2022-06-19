Цзю: бой Бетербиева и Бивола должен пройти в России, но это невозможно

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю объяснил, почему организовать поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола проблематично.

«Я бы не хотел. Если это будет бой с Биволом, то это должен быть очень мощный бой. Если он будет, то он достоин пройти в России, но это же невозможно. Основной рынок – Европа и Америка, я имею в виду платное телевидение. Это во сколько должен быть бой, в шесть утра? Мне в жизни повезло, что меня очень хорошо знали за границей, на меня там приходили. Будет ли интересен этот бой американской публике? Я всё-таки выходил против американцев, поэтому дополнительный ажиотаж был. Промоутерам нужно продать бой. Очень сложно продать бой двух русских в Америке, и даже то, что он (Бетербиев. – Прим. «Чемпионата») является канадским подданным… В Канаде ещё может быть, но это опять же русский против русского. Хотя здорово, я так балдею от этого!» – сказал Цзю в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Артур Бетербиев победил Джо Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде и завоевал пояс WBO в полутяжёлом весе. Также российский боксёр защитил титулы WBC и IBF. Дмитрий Бивол владеет поясом по версии WBA.