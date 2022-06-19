Цзю: бой Бетербиева и Бивола должен пройти в России, но это невозможно

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю объяснил, почему организовать поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола проблематично.
«Я бы не хотел. Если это будет бой с Биволом, то это должен быть очень мощный бой. Если он будет, то он достоин пройти в России, но это же невозможно. Основной рынок – Европа и Америка, я имею в виду платное телевидение. Это во сколько должен быть бой, в шесть утра? Мне в жизни повезло, что меня очень хорошо знали за границей, на меня там приходили. Будет ли интересен этот бой американской публике? Я всё-таки выходил против американцев, поэтому дополнительный ажиотаж был. Промоутерам нужно продать бой. Очень сложно продать бой двух русских в Америке, и даже то, что он (Бетербиев. – Прим. «Чемпионата») является канадским подданным… В Канаде ещё может быть, но это опять же русский против русского. Хотя здорово, я так балдею от этого!» – сказал Цзю в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Артур Бетербиев победил Джо Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде и завоевал пояс WBO в полутяжёлом весе. Также российский боксёр защитил титулы WBC и IBF. Дмитрий Бивол владеет поясом по версии WBA.
- 19 июня 2022
-
11:32
-
11:15
-
11:00
-
10:46
-
10:15
-
10:04
-
09:32
-
09:30
-
09:22
-
09:13
-
08:50
-
08:36
-
07:57
-
07:39
-
07:26
-
07:07
-
06:59
-
06:50
-
06:46
-
06:43
-
06:37
-
06:31
-
06:20
-
06:08
-
05:49
-
05:42
-
05:32
-
05:22
-
05:10
-
04:42
-
03:49
-
03:22
-
01:12
-
00:20
-
00:11