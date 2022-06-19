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Тайсон Фьюри: если я вернусь, это будет печальный день для меня

Тайсон Фьюри: если я вернусь, это будет печальный день для меня
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Британский боксёр, чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о возможном возобновлении карьеры.

«Если я вернусь, это будет печальный день для меня. Это будет означать, что я позволил деньгам взять верх над моей моралью, а ведь я ставлю достижения выше денег. Но если кто-то захочет выложить на стол полмиллиарда, я обязательно пересмотрю своё отношение к морали», — приводит слова Фьюри The Telegraph.

Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры после победы, одержанной в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. Ранее он заявлял, что может вернуться в бокс в случае получения предложения на £ 500 млн.

Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала:

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