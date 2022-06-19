А. Тищенко: нам не очень долго осталось наблюдать Бетербиева в ринге

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко после победы Артура Бетербиева над Джо Смитом-младшим поделился мнением о спортивном долголетии россиянина. Напомним, обладателю трёх чемпионских поясов сейчас 37 лет.



«Здесь всё индивидуально. Конечно, возраст берёт своё. У Артура близок этап, когда карьера пойдёт на спад. Сложно сказать, когда именно это начнётся. Через год, два или пять лет. Наверное, нам не очень долго осталось Артура наблюдать в ринге, хотя, конечно, хотелось бы как можно дольше. Но сейчас по уровню Бетербиева видно, что пока всё в порядке. Скорость есть, мощь есть — он соответствует чемпионскому уровню. Остаётся только наслаждаться его боксом», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.