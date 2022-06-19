Арум назвал соперника для Фьюри в случае возобновления его карьеры

Известный промоутер Боб Арум поделился мнением о возможном возобновлении карьеры британским боксёром Тайсоном Фьюри. По словам Арума, Фьюри мог бы сразиться с серебряным призёром Олимпиады-2016 Джо Джойсом, а затем встретиться с победителем реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа.



«Он собирается драться, он боец, и я ожидаю, что Тайсон вернётся на ринг до конца года. Полагаю, если Джо Джойс выиграет свой бой в начале июля, то поединок Фьюри и Джойса на «Уэмбли» в начале октября получится таким же хорошим, если не лучше, как бой Тайсона с Диллианом Уайтом.

Это приведёт его к бою с победителем поединка Джошуа — Усик. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы этот бой состоялся в Великобритании. Не думаю, что для бокса хорошо проводить поединки такого уровня в Саудовской Аравии», — приводит слова Арума Daily Mail со ссылкой на его выступление на канале Frank Warren's Queensberry Promotions в YouTube.

Пьяный Тайсон Фьюри во Франции пинает машину такси: