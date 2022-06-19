Тим Цзю рассказал, в каком случае даст бой Муртазалиеву

Австралийский боксёр Тим Цзю высказался о поединке с американцем Джермеллом Чарло. Ранее Всемирная боксёрская организация (WBO) обязала команды договориться о бое к 20 июня. Цзю также дал понять, что готов встретиться с обязательным претендентом по версии IBF в первом среднем весе россиянином Бахрамом Муртазалиевым, команда которого недавно оспорила организацию боя Тима и Джермелла.
«Конечно, это сложная задача — драться с лучшим парнем в дивизионе на его заднем дворе. Однако, когда выходишь на ринг, всё это уже неважно. Меня это не беспокоит. Очень многие ожидают нашего боя. К нему прикован повышенный интерес. А о Муртазалиеве многие не знают. Чарло нужны интересные поединки.
Я бы с удовольствием провёл бой на новом футбольном стадионе Сиднея, но если я должен отправиться в Америку, чтобы получить этот поединок, то я поеду туда, без проблем. Я бы хотел сразиться с ним в Лас-Вегасе, именно там всегда проходили крупнейшие боксёрские события. Муртазалиев долго ждал своей очереди, он тоже заслуживает шанса, так что на 100 процентов я дам ему бой, если побью Чарло», — приводит слова Цзю BoxingScene.
Магомед Курбанов вызвал на бой Тима Цзю:
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