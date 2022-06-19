Менеджер Энтони Ярда: мы договорились о бое с Бетербиевым в Лондоне

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы бывшего претендента на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе Энтони Ярда, заявил, что его клиент с высокой долей вероятности проведёт бой с непобеждённым россиянином Артуром Бетербиевым в октябре. Примечательно, что у Уоррена близкие отношения с промоутером Бетербиева Бобом Арумом, что может повысить шансы организации такого поединка.

«Всё более или менее согласовано, мы собираемся драться с Бетербиевым в октябре в Лондоне. Это будет отличный бой», — приводит слова Уоррена издание BBC.

Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск Бетербиев в объединительном поединке одолел американца Джо Смита-младшего. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.

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