Менеджер Энтони Ярда: мы договорились о бое с Бетербиевым в Лондоне

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы бывшего претендента на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе Энтони Ярда, заявил, что его клиент с высокой долей вероятности проведёт бой с непобеждённым россиянином Артуром Бетербиевым в октябре. Примечательно, что у Уоррена близкие отношения с промоутером Бетербиева Бобом Арумом, что может повысить шансы организации такого поединка.
«Всё более или менее согласовано, мы собираемся драться с Бетербиевым в октябре в Лондоне. Это будет отличный бой», — приводит слова Уоррена издание BBC.
Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск Бетербиев в объединительном поединке одолел американца Джо Смита-младшего. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.
Артур Бетербиев рассказал про тренировки в Рамадан:
- 19 июня 2022
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