Тренер Бивола объяснил, почему бой его подопечного с Бетербиевым маловероятен

Геннадий Машьянов, тренер обладателя титула WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, высказал мнение, что поединок между его подопечным и Артуром Бетербиевым едва ли состоится в ближайшем будущем.
«Ситуация на сегодняшний день такова, что Боб Арум уже анонсировал поединок с Энтони Ярдом. Это обязательная защита по WBO. Как я понимаю, это уже решённый вопрос. Арум не хочет отдавать бой Бетербиев – Бивол стримингу DAZN. DAZN, в свою очередь, не собирается отдавать эту встречу ESPN.
Многое замешано на деньгах. И ESPN не готов платить такие деньги, как DAZN. А встреча Бетербиева и Бивола в Америке принципиально никому не интересна. В Канаде? Там тоже никто не заплатит. В России и разговора об этом нет. Во-первых, титульные бои запрещено проводить в нашей стране. Во-вторых, не найдётся людей, которые готовы заплатить за этот поединок», – приводит слова Машьянова Metaratings.
Артур Бетербиев показал, как проводит тренировку:
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