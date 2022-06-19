Доминик Круз и Марлон Вера возглавят турнир UFC
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе американец Доминик Круз и эквадорский боец Марлон Вера сразятся 13 августа на турнире в Сан-Диего. Об этом информирует пресс-служба UFC. Их поединок станет главным событием спортивного шоу.
Круз в последнем бою одолел представителя Бразилии Педро Муньоcа. Их бой состоялся в декабре прошлого года на турнире по смешанным единоборствам UFC 269.
Вера в последнем поединке победил представителя США Роба Фонта решением судей. Их бой состоялся в ночь с 30 апреля на 1 мая мск на турнире UFC Vegas 53. Для эквадорца та победа стала 20-й в ММА. Также на его счету семь поражений и одна ничья. В активе Круза 24 победы при трёх поражениях.
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