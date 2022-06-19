Чимаев отреагировал на победу Бетербиева нокаутом во 2-м раунде в бою с американцем Смитом
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своих социальных сетях, где дал краткий комментарий победы российского боксёра Артура Бетербиева в поединке с американцем Джо Смитом-младшим.
«Бетербиев лучший», — написал Чимаев.
Объединительный бой Бетебиева и Смита состоялся в ночь с 18 на 19 июня мск в Нью-Йорке. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита. Артур отправил соперника в нокаут во втором раунде. Этот успех стал для российского боксёра уже 18-м в карьере. При этом Бетербиев ни разу не проигрывал. Более того, во всех боях он праздновал победы нокаутом.
Что нужно знать об Артуре Бетербиеве:
Комментарии
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