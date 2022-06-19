Уайт — об отмене боя Серроне и Лозона: это похоже на противостояние Фергюсона и Хабиба

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал отмену боя между американскими бойцами Дональдом Серроне и Джо Лозоном. Их поединок должен был состояться в ночь с 18 на 19 июня мск в Техасе на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 37 и стать соглавным событием спортивного шоу. Бой был отменён из-за проблем Лозона с левой ногой.



«Это становится похоже на противостояние Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова. Нет, больше я не буду продвигать этот бой», — приводит слова Уайта MMAJunkie.



Напомним, бой Серроне и Лозона должен был состояться ещё в мае на UFC 274, однако тогда с боя снялся Серроне — из-за болезни.



В главном поединке UFC on ESPN 37 американский боец Джош Эмметт одолел соотечественника Келвина Каттара раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47).

Хабиб показал необычный приём на тренировке: