«Я не оставлю всё на судей». Мовсар Евлоев отреагировал на результат боя Каттар – Эмметт
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Десятый номер рейтинга полулёгкого веса (до 65 кг) UFC, непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев (16-0) прокомментировал результат главного события турнира UFC on ESPN 37, состоявшегося сегодня в США.
Напомним, в главном бою американский ветеран Джош Эмметт (18-2) одолел раздельным судейским решением соотечественника, Келвина Каттара (23-6).
«Бой получился раздражающе близким. Я посчитал — победил Каттар. Келвин Каттар, дай мне знать, когда будешь готов подраться, чтобы я смог разобрать тебя, не оставляя всё на усмотрение судей», – написал боец в социальных сетях.
Напомним, в своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 207 в начале июня Евлоев единогласным решением победил американца Дэна Иге.
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