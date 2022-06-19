Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рамзан Кадыров прокомментировал поражение Альберта Дураева на UFC on ESPN 37

Рамзан Кадыров прокомментировал поражение Альберта Дураева на UFC on ESPN 37
Комментарии

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о поражении российского бойца Альберта Дураева на турнире UFC on ESPN 37, состоявшемся сегодня, 19 июня, в Техасе.

Напомним, Дураев уступил американцу Хоакину Бакли техническим нокаутом. Россиянин был снят после второго раунда из-за гематомы в области левого глаза.

«Друзья, завершился очередной турнир UFC, в одном из боёв основного карда которого выступал наш Альберт Дураев. У нашего бойца были все шансы на успех, он дал жару американцу Хоакину Бакли, но после очередного раунда врачи не дали продолжить бой – гематома на левом глазу Альберта нависла и полностью закрыла обзор. Техническое поражение.

Спорт не был бы спортом без таких моментов. И в этом его прелесть. Но победа и поражение – всё от Всевышнего. Значит, так суждено, и мы должны двигаться дальше. Поэтому мы желаем Дураеву быстро прийти в форму и снова радовать нас своими яркими выступлениями. У тебя впереди, Альберт, ещё много и много ярких побед!» – написал Кадыров в социальных сетях.

Новость по теме
«Не ровня нашему». Рамзан Кадыров разобрал победу Артура Бетербиева над Джо Смитом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022