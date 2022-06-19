Рамзан Кадыров прокомментировал поражение Альберта Дураева на UFC on ESPN 37

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о поражении российского бойца Альберта Дураева на турнире UFC on ESPN 37, состоявшемся сегодня, 19 июня, в Техасе.

Напомним, Дураев уступил американцу Хоакину Бакли техническим нокаутом. Россиянин был снят после второго раунда из-за гематомы в области левого глаза.

«Друзья, завершился очередной турнир UFC, в одном из боёв основного карда которого выступал наш Альберт Дураев. У нашего бойца были все шансы на успех, он дал жару американцу Хоакину Бакли, но после очередного раунда врачи не дали продолжить бой – гематома на левом глазу Альберта нависла и полностью закрыла обзор. Техническое поражение.

Спорт не был бы спортом без таких моментов. И в этом его прелесть. Но победа и поражение – всё от Всевышнего. Значит, так суждено, и мы должны двигаться дальше. Поэтому мы желаем Дураеву быстро прийти в форму и снова радовать нас своими яркими выступлениями. У тебя впереди, Альберт, ещё много и много ярких побед!» – написал Кадыров в социальных сетях.