Официально: Александр Усик проведёт реванш с Энтони Джошуа 20 августа

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально объявила о чемпионском реванше в супертяжёлом весе между обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO, 35-летним украинцем Александром Усиком (19-0, 13 KO) и 32-летним британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

Поединок пройдёт 20 августа в городе Джедда (Саудовская Аравия).

Напомним, первая встреча бойцов состоялась в сентябре в городе Тоттенхэм (Великобритания). Тогда Усик, будучи аутсайдером у букмекеров, победил Джошуа единогласным решением судей (117-112, 115-113, 116-112) и стал одним из немногих бойцов в истории спорта, завоевавших пояса в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах.

Победитель этого поединка имеет шансы встретиться с неформальным лидером дивизиона и обладателем титула WBC, непобеждённым британцем Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO).