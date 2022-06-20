Промоутер: Тиму Цзю рано выходить на Чарло. Не вижу его победителем

Британский промоутер Эдди Хирн высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) между американцем Джермеллом Чарло и австралийцем Тимом Цзю.

«Я буду честен с вами, Тиму ещё рано выходить на бой с Чарло. Не вижу его победителем. Его окружает отличная команда, и они отлично ведут его. Я впечатлён тем, как они верят в него, но порой люди забываются. Я уже совершал эту ошибку как промоутер. Вы считаете, что боец готов, потому что любите его.

Сейчас же я думаю о его бое с Чарло и о том, как сильно Чарло доминирует, и задаюсь вопросом: «А подходящее ли время?» Тим талантлив, без сомнений, но я не думаю, что он выйдет победителем из этого боя», – приводит слова Хина издание Daily Telegraph.