Сехудо опубликовал фото с троллингом Алджэмейна Стерлинга

Бывший чемпионом UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо опубликовал в твиттере фото с троллингом действующего чемпиона UFC в легчайшем весе, американца Алджэмейна Стерлинга.

«Я так приятно взволнован представить вам мою новую жену, также я усыновил малыша. Он очень талантливый актёр и его легко уложить спать. С днём отца!», — написал Сехудо и отметил президента UFC Дану Уайта.

Не так давно Генри анонсировал своё возвращение в октагон, заявив, что, скорее всего, будет готов драться ближе к концу года. Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине (Китай), является трёхкратным Панамериканским чемпионом.