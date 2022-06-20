Сехудо опубликовал фото с троллингом Алджэмейна Стерлинга
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Бывший чемпионом UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо опубликовал в твиттере фото с троллингом действующего чемпиона UFC в легчайшем весе, американца Алджэмейна Стерлинга.
«Я так приятно взволнован представить вам мою новую жену, также я усыновил малыша. Он очень талантливый актёр и его легко уложить спать. С днём отца!», — написал Сехудо и отметил президента UFC Дану Уайта.
Не так давно Генри анонсировал своё возвращение в октагон, заявив, что, скорее всего, будет готов драться ближе к концу года. Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине (Китай), является трёхкратным Панамериканским чемпионом.
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