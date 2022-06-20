Боб Арум: бой Фьюри с Джойсом будет не хуже, чем с Диллианом Уайтом

Известный промоутер Боб Арум предположил, что Тайсон Фьюри может провести как минимум один поединок до конца года.



«Думаю, что он собирается снова драться. Ожидаю, что Тайсон вернётся на ринг до конца года. Если Джо Джойс выиграет свой бой в июле, то его поединок с Фьюри будет не хуже, чем был бой Тайсона и Диллиана Уайта.



Это в дальнейшем может привести нас к поединку Фьюри против победителя боя Джошуа — Усик. Я сделаю всё возможное, чтобы бой состоялся в Великобритании. Не думаю, что проведение таких мероприятий в Саудовской Аравии поможет нашему спорту», — цитирует Арума BoxingScene.



Тайсон Фьюри провёл свой последний бой в апреле против Диллиана Уайта и одержал в нём победу. После этого боец объявил о завершении профессиональной карьеры.

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