Эмметт: я лучший полулегковес на планете и готов драться за титул

Американский боец UFC Джош Эмметт рассказал о своём желании получить титульный бой в полулёгком дивизионе.
«Я хочу подраться за титул. Брайан Ортега и Яир Родригес – феноменальные бойцы, но они уже дрались с Волкановски и Холлоуэем. Нам нужна свежая кровь в нашем дивизионе, и я знаю, что могу конкурировать с ними.
Я лучший полулегковес на планете и готов драться за титул. Буду сидеть в первом ряду на бое Волкановски – Холлоуэй, чтобы увидеть, кто станет моим следующим соперником», — сказал Эмметт на пресс-конференции после боя с Келвином Каттаром.
Поединок завершился победой Эмметта раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47).
Таким образом, Каттар потерпел шестое поражение в карьере при 23 победах. Для Эмметта эта победа стала 18-й в карьере в ММА при двух поражениях. Отметим, что Каттар занимает четвёртое место в рейтинге полулёгкого веса UFC, а Эмметт – седьмое.
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