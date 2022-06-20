Эмметт: я лучший полулегковес на планете и готов драться за титул

Американский боец UFC Джош Эмметт рассказал о своём желании получить титульный бой в полулёгком дивизионе.

«Я хочу подраться за титул. Брайан Ортега и Яир Родригес – феноменальные бойцы, но они уже дрались с Волкановски и Холлоуэем. Нам нужна свежая кровь в нашем дивизионе, и я знаю, что могу конкурировать с ними.



Я лучший полулегковес на планете и готов драться за титул. Буду сидеть в первом ряду на бое Волкановски – Холлоуэй, чтобы увидеть, кто станет моим следующим соперником», — сказал Эмметт на пресс-конференции после боя с Келвином Каттаром.

Поединок завершился победой Эмметта раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47).



Таким образом, Каттар потерпел шестое поражение в карьере при 23 победах. Для Эмметта эта победа стала 18-й в карьере в ММА при двух поражениях. Отметим, что Каттар занимает четвёртое место в рейтинге полулёгкого веса UFC, а Эмметт – седьмое.