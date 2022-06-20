Валентина Шевченко рассказала о желании продолжить актёрскую карьеру

Чемпионка UFC Валентина Шевченко рассказала, что хотела бы продолжать принимать участие в съёмках фильмов в качестве актёра.

Напомним, представительница Кыргызстана в прошлом году снялась в голливудском фильме «Удары».

«Я бы с удовольствием продолжила сниматься в фильмах. Да, это был потрясающий опыт работы с Холли Берри. Она потрясающий человек, потрясающая актриса, потрясающий режиссёр. И я определённо хотела бы продолжать этот путь всю свою жизнь.

И я не думаю, что это сложно делать в одно и то же время между боями. Думаю, что это вполне выполнимо. Я готова это делать, и знаю, что это не будет отвлекать меня от моих боёв. Может, я должна позвонить ей и попросить снять «Удары 2», — приводит слова Шевченко MMA News.