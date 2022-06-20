Валентина Шевченко рассказала о желании продолжить актёрскую карьеру
Поделиться
Чемпионка UFC Валентина Шевченко рассказала, что хотела бы продолжать принимать участие в съёмках фильмов в качестве актёра.
Напомним, представительница Кыргызстана в прошлом году снялась в голливудском фильме «Удары».
«Я бы с удовольствием продолжила сниматься в фильмах. Да, это был потрясающий опыт работы с Холли Берри. Она потрясающий человек, потрясающая актриса, потрясающий режиссёр. И я определённо хотела бы продолжать этот путь всю свою жизнь.
И я не думаю, что это сложно делать в одно и то же время между боями. Думаю, что это вполне выполнимо. Я готова это делать, и знаю, что это не будет отвлекать меня от моих боёв. Может, я должна позвонить ей и попросить снять «Удары 2», — приводит слова Шевченко MMA News.
Комментарии
- 20 июня 2022
-
11:47
-
11:33
-
11:01
-
10:10
-
09:20
-
09:17
-
08:30
-
07:18
-
01:04
-
00:00
- 19 июня 2022
-
23:15
-
22:05
-
21:47
-
21:27
-
21:16
-
20:12
-
19:59
-
19:42
-
19:11
-
18:08
-
17:54
-
16:55
-
16:12
-
16:00
-
15:16
-
15:00
-
14:16
-
14:00
-
13:40
-
13:38
-
13:00
-
12:52
-
12:36
-
12:22
-
12:00
Партнерский контент