Холли Холм вошла в Зал славы бокса вместе с Флойдом и Роем Джонсом-младшим
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Бывшая чемпионка мира UFC Холли Холм официально включена в Международный зал славы бокса. Об этом было объявлено во время церемонии в Вероне, штат Нью-Йорк.
«Я не чувствую, что эта награда предназначена только для меня — это групповая работа. Была окружена людьми, которые хотели только лучшего для меня. Они были очень бескорыстны, с любовью и поддержкой относились ко мне.
Не считаю это своим днём в Зале славы, это моя совместная работа», — приводит слова Холм MMA Fighting.
Вместе с Холм в Зал славы в прошедшие выходные вошли Флойд Мейвезер, Рой Джонс-младший, Мигель Котто, Джеймс Тони и Шейн Мосли. Хольм, а также Кристи Мартин, Лайла Али, Люсия Рийкер и Регина Халмич стали первыми женщинами-бойцами, которые были включены в Зал славы.
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