Тайсон — о бое с Полом: если драться, то в этом году

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон высказался по поводу возможного боя с YouTube-блоггером Джейком Полом.

«Это может быть очень интересный бой. Раньше я не воспринимал его предложение всерьез, но да, это может быть очень интересно.



Все возможно, это правда. Но если драться – то только в этом году. Нам нужно будет все успеть организовать до конца года», — сказал Тайсон на YouTube-канале Jimmy Kimmel Live.

На счету 55-летнего Тайсона 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. В 1982 году Тайсон стал национальным олимпийским чемпионом США по боксу среди юниоров в первом тяжёлом весе.