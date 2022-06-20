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«Мы просто хотим увидеть, как тебя побьют». Соннен колко высказался в адрес Джонса

«Мы просто хотим увидеть, как тебя побьют». Соннен колко высказался в адрес Джонса
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Бывший претендент на титул UFC, американец Чейл Соннен дал комментарий по поводу своего соотечественника Джона Джонса.

«Дело в том, что вся эта история с тяжёлым весом была возможной благодаря нам, зрителям, которые благоразумно надеялись, что твою задницу наконец-то надерут. Вот и всё.

Нам не надо смотреть на тебя в тяжёлом весе. Нам не нужно видеть там твою толстую задницу. Мы хотим увидеть, как тебя побьют, вот и всё», — сказал Соннен на своём YouTube-канале.

Джон Джонс – американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе и самый молодой чемпион за всю историю организации. За четыре года боец провёл восемь успешных защит титула.

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