«Мы просто хотим увидеть, как тебя побьют». Соннен колко высказался в адрес Джонса

Бывший претендент на титул UFC, американец Чейл Соннен дал комментарий по поводу своего соотечественника Джона Джонса.

«Дело в том, что вся эта история с тяжёлым весом была возможной благодаря нам, зрителям, которые благоразумно надеялись, что твою задницу наконец-то надерут. Вот и всё.



Нам не надо смотреть на тебя в тяжёлом весе. Нам не нужно видеть там твою толстую задницу. Мы хотим увидеть, как тебя побьют, вот и всё», — сказал Соннен на своём YouTube-канале.

Джон Джонс – американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе и самый молодой чемпион за всю историю организации. За четыре года боец провёл восемь успешных защит титула.