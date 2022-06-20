Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он постоянно несёт чушь, и ему все верят». Холл желает провести бой с Тиллом

«Он постоянно несёт чушь, и ему все верят». Холл желает провести бой с Тиллом
Комментарии

Ямайский боец UFC Юрайя Холл рассказал о желании провести бой с Дарреном Тиллом.

«Он одурил фанатов. Сейчас все ему верят. Поэтому я и хочу подраться с ним – я разоблачу его. Он отброс. Он постоянно несёт какую-то чушь, и все ему верят. Но я насквозь его вижу.

Я много раз связывался с его командой, говорил, что готов приехать к ним в страну. Мне говорили: «Да, мы тебе перезвоним». А потом он якобы получал травму. Но неважно. Я по-прежнему готов подраться с ним.

У него в арсенале всего два удара, вот и всё. Подбородок у него всегда задран, поэтому он несколько раз и улетал в нокауты. Я насквозь его вижу. Надеюсь, Херманссон надерёт ему зад. Не испытываю к нему ненависти, но тоже хочу получить возможность избить его», — приводит слова Холла MMA Fighting

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022