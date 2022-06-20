«Он постоянно несёт чушь, и ему все верят». Холл желает провести бой с Тиллом

Ямайский боец UFC Юрайя Холл рассказал о желании провести бой с Дарреном Тиллом.
«Он одурил фанатов. Сейчас все ему верят. Поэтому я и хочу подраться с ним – я разоблачу его. Он отброс. Он постоянно несёт какую-то чушь, и все ему верят. Но я насквозь его вижу.
Я много раз связывался с его командой, говорил, что готов приехать к ним в страну. Мне говорили: «Да, мы тебе перезвоним». А потом он якобы получал травму. Но неважно. Я по-прежнему готов подраться с ним.
У него в арсенале всего два удара, вот и всё. Подбородок у него всегда задран, поэтому он несколько раз и улетал в нокауты. Я насквозь его вижу. Надеюсь, Херманссон надерёт ему зад. Не испытываю к нему ненависти, но тоже хочу получить возможность избить его», — приводит слова Холла MMA Fighting
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