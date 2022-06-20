«Он настоящий зверь, очень сильно бьёт». Ярд — про Артура Бетербиева

Бывший претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе Энтони Ярд высказался по поводу возможного поединка с россиянином Артуром Бетербиевым.

«Он настоящий зверь. Он бьёт очень сильно. Я тоже зверь. Вот почему я думаю, что это такой захватывающий поединок.

Его бой со Смитом? Я знал, что они будут набрасываться друг на друга, и буквально всё зависело от того, кто первый попадёт. Думаю, что у Смита, конечно, были шансы. Они оба обладают нокаутирующей силой ударов. А когда два таких бойца встречаются вместе, должен быть захватывающий бой и, вполне возможно, нокаут.

Чувствую, что мы с Бетербиевым разные бойцы. И я чувствую, что лучшим шансом для Джо Смита-младшего было выйти и сделать то, что он сделал. Но опять же, он немного не дотянул», — приводит слова Ярда BoxingScene.