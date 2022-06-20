Царукян высказался о возможном поединке с Махачевым
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Российский боец ММА Арман Царукян дал комментарий по поводу возможного реванша с соотечественником Исламом Махачевым.
«У меня нет никакой злости и агрессии, только спортивный интерес. Конечно, мне интересен поединок с Махачевым.
Если после этого боя мне дадут Ислама, я буду очень рад. Ему нужен поединок, который приведёт его к титулу», — сказал Царукян на YouTube-канале Hustle MMA.
Напомним, Махачев и Царукян встречались на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149 в Москве, который состоялся 20 апреля 2019 года. Для Царукяна тот поединок был дебютным в UFC. На него он вышел на коротком уведомлении и уступил Исламу единогласным решением судей.
Ислам Махачев показал, как делает присед со штангой:
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