Мовсар Евлоев: было бы хорошо подраться с кем-то из топ-5 UFC. Готов даже к чемпиону

10-й номер рейтинга полулёгкого веса (до 65 кг) UFC, непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев (16-0) высказался о своих планах в организации.

Напомним, Евлоев дебютировал в сильнейшей лиге мира в апреле 2019 года и с тех пор одержал шесть побед.

«Ну, как сказал Дана (Уайт, президент UFC. – Прим. «Чемпионата»), это будет кто-то из топ-5, топ-10. Во всяком случае, я готов к любому. Даже к чемпионскому бою. Было бы хорошо подраться с кем-то из топ-5 в пятираундовом бою.

[Илия] Топурия не «сделал» вес в 65 кг и после этого подрался в 70 кг. Да, конечно, мне принципиален этот поединок, но рисковать боем и соглашаться я не хочу. Я сначала хочу убедиться, что он уложится в вес и покажет его официально», – сказал боец в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».