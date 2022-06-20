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Кирилл Сидельников рассказал о подготовке к бою с Фабио Мальдонадо

Кирилл Сидельников рассказал о подготовке к бою с Фабио Мальдонадо
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Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Кирилл Сидельников (13-7), готовящийся выступить хедлайнером дебютного шоу Международной лиги ММА и К-1 Ural Fighting Championship (URAL FC), которое состоится 1 июля в Перми, рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Фабио Мальдонадо (28-16).

«Моя подготовка идёт к завершающему этапу, и остаётся только подводка. Я проделал долгую работу, готовился полтора месяца, так как турнир несколько раз переносился, но это только пошло мне на пользу. Сейчас я в хорошей форме и с боевым настроем подхожу к поединку.

Мне помогали готовиться Виктор Немков, Валентин Молдавский, Анатолий Токов, который сейчас также готовится к своему бою 24 июня. Также к нам приезжал Кямран Аббасов – чемпион ONE в полусреднем весе. Хоть он и легче нас, но с ним было интересно работать, потому что он плотный ударник. На турнир со мной поедет тренер Сергей Алестартович Чесников. Мы с ним готовились под Мальдонадо, он просматривал его бои и помогал мне выстроить план на бой. Я полностью ему доверяю», – приводит слова бойца пресс-служба URAL FC.

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