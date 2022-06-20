Тимур Нагибин назвал сумму, за которую проведёт реванш с Пираевым

Российский боец полулёгкого веса (до 65 кг) Тимур Нагибин высказался о возможном реванше с соотечественником Марифом Пираевым.

Напомним, бойцы сошлись в октябре 2020 года на турнире RCC 9, и тогда Нагибин одержал победу единогласным решением судей по итогам трёх раундов.

«Пираев хотел реванш, спору нет. Я тоже хочу реванш! Ну что теперь поделать. Мне его никто не даёт! Если мне предложат такую сумму… Я готов и за три миллиона в 75 кг выйти с Марифом! Вообще без проблем. Но гарантированно три миллиона, вне зависимости от результата боя, чтобы в кармане у меня лежали. А выиграть — там уже как бог даст. Он будет стараться победить, я буду стараться победить. Как получится», – сказал Нагибин в интервью каналу «Вестник MMA».