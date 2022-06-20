Промоутер Бивола: не ожидал такой быстрой победы Бетербиева над Смитом

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, ведущий карьеру чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, прокомментировал победу соотечественника Артура Бетербиева над американцем Джо Смитом-младшим.
Напомним, в минувшее воскресенье, 19 июня, Бетербиев остановил Смита во втором раунде и объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжёлом дивизионе.
«Такой быстрой концовки поединка я не ожидал. Я думал, что всё-таки бой затянется до восьмого или девятого раунда. Но это моё субъективное мнение, а матч показал, что Артур Бетербиев находится в очень-очень хорошей форме. Он классно провёл бой и уверенно победил. Артур – молодец, он отлично выглядел в бою», – приводит слова Рябинского издание Metaratings.
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