Соннен считает неоправданными жалобы бойцов UFC на низкие зарплаты
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Бывший претендент на титул UFC, американец Чейл Соннен высказался о проблеме зарплат спортсменов в UFC.
«Нужно быть честными в данном вопросе. Не просите повышения зарплаты, если вы не дошли до уровня главных событий турниров. Стоит это понять. Я не могу разобраться в логике. Если вы провели несколько поединков в соглавном событии, пожалуйста, остановитесь. Если вы не покидаете раздевалку после турниров последним, то не можете требовать больше, чем вам платят сейчас», — приводит слова Соннена BJPenn.
Ранее UFC неоднократно подвергался критике из-за низких зарплат бойцов.
Ранее Соннен дал комментарий по поводу своего соотечественника Джона Джонса, заявив, что он хотел бы увидеть поражение Джона.
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