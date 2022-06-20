Экс-чемпион: Бивол не будет бросаться на Бетербиева с ударами, как Смит

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор ESPN, американец Тимоти Брэдли высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
«Я не присматривался к Биволу. Нет, я знаю, на что он способен, но я не искал у него недостатки, которыми Бетербиев мог бы воспользоваться. Как и наоборот.
Проблема в том, что у Бивола отличная работа ног. И он умеет оставаться около вас, чтобы ответить на атаку. И в этом вся суть. Бивол не будет бросаться с ударами, а останется на дистанции, как и в бою с Канело, и это то, что требуется. Вы должны заставить парня защищаться, особенно такого, как Бетербиев, боксирующий в прямой стойке», – сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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