Беллью: Канело побьёт Бетербиева

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о потенциальном поединке между россиянином Артуром Бетербиевым и мексиканцем Саулем Альваресом.



«Бетербиев очень хорош. Я был очень впечатлён работой, которую он проделал в бою с Джо Смитом, однако я скажу это, пусть все и будут смеяться. Сауль Альварес побьёт его», — написал Тони Беллью в своих социальных сетях.



Артур Бетербиев победил Джо Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде и завоевал пояс WBO в полутяжёлом весе. Также Бетербиев защитил титулы WBC и IBF. Дмитрий Бивол держит пояс по версии WBA. Ранее российский боксёр одолел Сауля Альвареса единогласным решением судей и защитил титул в полутяжёлом весе.

Что нужно знать об Артуре Бетербиеве: