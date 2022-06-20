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Беллью: Канело побьёт Бетербиева

Беллью: Канело побьёт Бетербиева
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Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о потенциальном поединке между россиянином Артуром Бетербиевым и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Бетербиев очень хорош. Я был очень впечатлён работой, которую он проделал в бою с Джо Смитом, однако я скажу это, пусть все и будут смеяться. Сауль Альварес побьёт его», — написал Тони Беллью в своих социальных сетях.

Артур Бетербиев победил Джо Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде и завоевал пояс WBO в полутяжёлом весе. Также Бетербиев защитил титулы WBC и IBF. Дмитрий Бивол держит пояс по версии WBA. Ранее российский боксёр одолел Сауля Альвареса единогласным решением судей и защитил титул в полутяжёлом весе.

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