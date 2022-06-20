Инсайдер: кубинский чемпион Олимпиады сбежал из страны, чтобы стать профессионалом

Победитель Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) и трёхкратный чемпион, 26-летний кубинский боксёр Энди Крус Гомес сбежал из страны, чтобы начать профессиональную карьеру, сообщает обозреватель Вилли Суарес.

«Энди на пути к профессиональному боксу. Вчера Энди ждали на турнире, но он так и не появился. Энди уже покинул Кубу. Он молод и, наконец, хочет побороться за лучшее будущее.

Куба – колыбель талантов, где на каждом шагу рождаются боксёры, которые могут стать олимпийскими чемпионами и чемпионами мира. Да, их выковывают на Кубе, но их нельзя заставить мыслить по шаблону и жить так, как не живут уже даже их родители», – говорится в сообщении.

Энди Крус является золотым медалистом чемпионатов мира 2017 года в Гамбурге (Германия), 2019 года в Екатеринбурге и 2021 года в Белграде (Сербия).