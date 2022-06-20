Соннен: когда Оливейра убеждает всех, что победит Махачева, к этому бою растёт интерес

Бывший боец UFC и Bellator Чейл Соннен высказался о потенциальном бое Чарльза Оливейры и Ислама Махачева.



«Оливейра пытается избежать боя с Махачевым, убедив мир, что он легко победит Ислама. Он рассчитывает, что никто не захочет читать книгу, зная её финал. Интересная стратегия, выглядит вполне логичной. Но в этой ситуации это играет против самого Чарльза. Когда он пытается убедить нас, что он победит Махачева, к их поединку возникает ещё больше интереса», — приводит слова Соннена BJPenn.



В своём последнем бою Оливейра на турнире UFC 274 победил Джастина Гэтжи сабмишеном в первом раунде. В общей сложности на счету Оливейры 33 победы и восемь поражений.



Предыдущий бой Махачева в феврале на турнире UFC Fight Night 202 завершился победой над Бобби Грином техническим нокаутом в первом раунде. В активе россиянина 22 победы при единственном поражении.