Непобеждённый американский нокаутёр назвал недостаток Артура Бетербиева

Непобеждённый американский претендент Вёрджил Ортис-младший (18-0, 18 KO), выступающий в полусреднем весе (до 66,7 кг), озвучил недостаток чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Артура Бетербиева.

«Я буду честен с вами, как по мне, он пропускает слишком много ударов. Не подумайте, он хороший, по-настоящему хороший боец, который, возможно, несколько пренебрегает защитой. Всё, что ему нужно, это добавить несколько защитных элементов в свой арсенал», – сказал Ортис в интервью журналистам.

Ранее Боб Арум, сопромоутер Бетербиева, заявил, что не отпустит бойца на стороннюю телеплощадку ради поединка за звание абсолютного чемпиона мира с обладателем титула WBA и соотечественником Дмитрием Биволом.