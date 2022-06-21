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Дураев впервые высказался после поражения в поединке с Бакли

Дураев впервые высказался после поражения в поединке с Бакли
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Российский боец смешанных единоборств Альберт Дураев прокомментировал поражение в поединке с американцем Хоакином Бакли.

«Вы все сами видели, случилось то, что случилось! Никаких оправданий. Со мной всё хорошо! Соперник молодец. Респект. Всем спасибо, ребята, за вашу поддержку, двигаемся дальше!» — написал Дураев в своих социальных сетях.

Напомним, Дураев уступил американцу Хоакину Бакли техническим нокаутом. Россиянин был снят после второго раунда из-за гематомы в области левого глаза. Бой Дураева и Бакли прошёл на турнире UFC on ESPN 37, состоявшемся 19 июня в Техасе.

Ранее поражение Дураева прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Кадыров поддержал российского спортсмена.

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