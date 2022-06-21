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«Это досадно». Знаменитый рефери отреагировал на отставку Магомедшарипова

«Это досадно». Знаменитый рефери отреагировал на отставку Магомедшарипова
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Знаменитый судья Джон Маккарти высказался по поводу россиянина Забита Магомедшарипова, который на днях завершил карьеру.

«Это досадно. Это одна из тех вещей, когда на ум приходит определение 'крайне прискорбно', потому что этот парень очень хорош и он действительно может драться. Он знает, что для него лучше, но он непобеждён в UFC, и выглядел фантастически против всех своих соперников. Он победил Келвина, но травмы доставили ему много проблем, и он просто решил всё оставить. Я не скажу, 'ты не должен был этого делать', потому что он сам знает, что для него лучше, но мне досадно это видеть. Мне так нравилось смотреть его бои – это всё равно что смотреть, как дерётся Авраам Линкольн», — сказал Маккарти в своём подкасте.

Мы все будем скучать по Забиту. Он мог стать круче Хабиба Мы все будем скучать по Забиту. Он мог стать круче Хабиба
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