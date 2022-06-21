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Стал известен следующий соперник Александра Романова в UFC

Стал известен следующий соперник Александра Романова в UFC
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Молдавский боец Александр Романов проведёт свой следующий поединок с представителем Польши Марчином Тыбурой на турнире UFC 280 20 августа. Об этом сообщил журналист Марсель Дорф в своих социальных сетях.

Напомним, на UFC Vegas 50 Романов встречался с американцем Чейзом Шерманом. Бой завершился победой Романова в первом раунде болевым приёмом. Таким образом, Романов одержал 16-ю победу в 16 боях в смешанных единоборствах.

Что касается Тыбуры, то свой последний бой он провёл в октябре 2021 года с россиянином Александром Волковым. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Волкову. Два арбитра выставили счёт 30:27 в пользу российского спортсмена, ещё один судья отдал предпочтение Александру со счётом 29:28.

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