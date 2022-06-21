Конор опередил Фергюсона, пополнение в дивизионе Яна. Обновлённые рейтинги UFC

В UFC обновили рейтинг бойцов после турнира, который состоялся в минувшие выходные. Согласно ему, Джош Эмметт поднялся на три строчки выше в полулёгком дивизионе и вышел на четвёртое место, сместив оттуда Келвина Каттара. Напомним, Эмметт победил Каттара раздельным решением судей в главном бою вечера.

В дивизионе лёгкого веса Конор Макгрегор опередил Тони Фергюсона и теперь занимает восьмую строчку. Стоит также отметить изменения в легчайшем весе. Рики Симон вышел на 11-е место, а Адриан Янез впервые попал в топ-15.

В рейтинге вне зависимости от категории Иржи Прохазка вышел на 10-е место. Гловер Тейшейра теперь занимает 14-ю позицию, а Роберт Уиттакер замыкает топ-15.