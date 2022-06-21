«Это я ещё не в форме». Исмаилов прокомментировал потасовку с Никулиным

Российский боец ММА Магомед Исмаилов дал комментарий по поводу своего конфликта с Тимуром Никулиным.

«Ты можешь бросать мне вызов, говорить что побьёшь меня, но ты не можешь так просто взять и назвать Минеева «Ни рыба ни мясо!» — будет конфликт. Итак, дамы и господа, в этот раз на пятибалльный улетаееееет, встречайте — Нииииикуууулиин.

А это я ещё не в форме, просто представьте, что может быть, будь я подготовлен. Когда я его бросал, он кричал: «Я же хотел по боксу». А когда я начну с ним боксировать, он закричит: «Я хочу бороться», — написал в своём телеграм-канале Исмаилов.

Последний поединок Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой состоялся по правилам бокса и продлился четыре раунда. Победу единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36) одержал Исмаилов.