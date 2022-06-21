«Это я ещё не в форме». Исмаилов прокомментировал потасовку с Никулиным

Российский боец ММА Магомед Исмаилов дал комментарий по поводу своего конфликта с Тимуром Никулиным.
«Ты можешь бросать мне вызов, говорить что побьёшь меня, но ты не можешь так просто взять и назвать Минеева «Ни рыба ни мясо!» — будет конфликт. Итак, дамы и господа, в этот раз на пятибалльный улетаееееет, встречайте — Нииииикуууулиин.
А это я ещё не в форме, просто представьте, что может быть, будь я подготовлен. Когда я его бросал, он кричал: «Я же хотел по боксу». А когда я начну с ним боксировать, он закричит: «Я хочу бороться», — написал в своём телеграм-канале Исмаилов.
Последний поединок Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой состоялся по правилам бокса и продлился четыре раунда. Победу единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36) одержал Исмаилов.
- 21 июня 2022
-
13:16
-
13:14
-
12:46
-
11:46
-
11:43
-
11:30
-
11:03
-
10:13
-
10:08
-
09:42
-
09:11
-
06:55
-
04:28
-
01:04
-
01:00
-
00:50
- 20 июня 2022
-
23:56
-
23:56
-
23:36
-
22:54
-
22:51
-
22:50
-
22:09
-
21:56
-
21:37
-
19:49
-
19:29
-
19:16
-
19:04
-
18:22
-
17:41
-
17:25
-
16:13
-
15:09
-
14:31