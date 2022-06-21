Пётр Ян: этой осенью любой желающий из верхней части дивизиона может получить бой со мной

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян в своих социальных сетях опубликовал новый пост, в котором рассказал о готовности провести бой с любым бойцом из верхней части дивизиона этой осенью.

«Этой осенью любой желающий из верхней части дивизиона может получить бой со мной», — написал Ян.

Стоит отметить, что практически все бойцы из топ-10 легчайшего дивизиона уже заняты. Действующий чемпион Алджэмейн Стерлинг ведёт переговоры по поводу поединка с Ти Джеем Диллашоу, который является вторым номером в рейтинге. Жозе Алдо (3) предстоит бой с Мерабом Двалишвили (6) в августе. Марлон Вера (5) встретится с Домиником Крузом (8), а Кори Сэндхаген (4) подерётся с Сонг Ядонгом (9).

Таким образом, из топ-10 сейчас доступен только Роб Фонт (7). В двух последних боях он проиграл Вере и Алдо.