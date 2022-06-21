Логан Пол рассказал, что Флойд Мейвезер просил у него второй бой

Блогер и боксёр Логан Пол рассказал, что знаменитый американский боксёр Флойд Мейвезер хотел организовать с ним второй бой.

«Позвольте мне прояснить ситуацию: какого хрена я должен просить реванш у кого-то, кто не платит вам за бой? Если мне не заплатили за первый бой, зачем мне просить второй бой, зная, что мне, вероятно, не заплатят деньги, которые мне причитаются за мою работу.

Во-вторых, они попросили нас о матче-реванше, 100 процентов. Он должен был драться в Дубае, в семизвёздочном отеле с вертолётной площадкой наверху. Это было бы потрясающе. Мне позвонили за полтора месяца до боя, потому что с его соперником случилась какая-то фигня: «Эй, не хочешь ли ты подраться с Флойдом через полтора месяца?»



Кто-то из его команды думал, что сможет заключить сделку так легко. Я говорю: «Что? Братан, заплати мне за первый бой», — приводит слова Пола BoxingScene.

Гарантированный гонорар Мейвезера составил $ 10 млн. Помимо этого, он получил 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар должен был составить $ 250 тыс. и 10% от продаж платных трансляций.