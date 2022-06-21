Адесанья: мой бой с Каннонье будет похож на поединок Андерсона Силвы против Гриффина

Чемпион UFC в среднем весе, новозеландец Исраэль Адесанья высказался по поводу предстоящего поединка с американцем Джаредом Каннонье.

«Это будет зрелищно. Вспомните UFC 101, Андерсон Силва против Форреста Гриффина. У меня всё будет схвачено. Следите за новостями», — приводит слова Адесаньи MMA Junkie.

Напомним, в феврале Адесанья успешно провёл защиту титула, победив Роберта Уиттакера. Поединок продлился все пять раундов. Все три арбитра по итогам боя присудили победу Адесанье — 48:47, 48:47, 49:46.



Незадолго до этого боя Адесанья подписал выгодный контракт с UFC сразу на несколько поединков.



Каннонье также последний раз выходил в октагон в феврале. Тогда он нокаутировал соотечественника Дерека Брансона во втором раунде поединка в Хьюстоне.