Адесанья: мой бой с Каннонье будет похож на поединок Андерсона Силвы против Гриффина
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Чемпион UFC в среднем весе, новозеландец Исраэль Адесанья высказался по поводу предстоящего поединка с американцем Джаредом Каннонье.
«Это будет зрелищно. Вспомните UFC 101, Андерсон Силва против Форреста Гриффина. У меня всё будет схвачено. Следите за новостями», — приводит слова Адесаньи MMA Junkie.
Напомним, в феврале Адесанья успешно провёл защиту титула, победив Роберта Уиттакера. Поединок продлился все пять раундов. Все три арбитра по итогам боя присудили победу Адесанье — 48:47, 48:47, 49:46.
Незадолго до этого боя Адесанья подписал выгодный контракт с UFC сразу на несколько поединков.
Каннонье также последний раз выходил в октагон в феврале. Тогда он нокаутировал соотечественника Дерека Брансона во втором раунде поединка в Хьюстоне.
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